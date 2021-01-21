Влада Німеччини розкрила геніальну податкову аферу, пов'язану з нелегальним продажем розведеного бензину і дизельного палива.

Збиток від побудованої схеми оцінюється в 8 млн євро. Про це повідомляє "Логіст.Today" з посиланням на прес-службу Агентства Європейського Союзу зі співробітництва в галузі кримінального правосуддя (Євроюст).

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Розслідування почалося ще в 2018 році і завершилося в середині січня 2021 року, в результаті чого були заарештовані підозрювані в Австрії та Польщі. Широка географія арештів демонструє міжнародний розмах схеми – був проведений обшук в 40 точках в 11 країнах: Австрії, Болгарії, Хорватії, Німеччині, Італії, Угорщині, Нідерландах, Польщі, Румунії, Швейцарії та Великобританії.

Повідомляється, що штаб-квартира шахраїв була розташована в Гамбурзі – там громадяни Німеччини, Росії та Польщі заснували компанію, яка продавала розчинники, антикорозійні засоби та інші рідини. Відповідно до законодавства Німеччини, ця група товарів не обкладається акцизними податками. Насправді продукція містила велику кількість бензину і дизельного палива, яке не звільнено від сплати акцизу.

Звільнена від оподаткування продукція змішувалася з паливом і доставлялася на автозаправні станції. Велика частина розведеного палива була продана на АЗС в Італії, Іспанії та Великобританії, говориться в прес-релізі.

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"Злочинна схема з продажу так званих "дизельних мастильних матеріалів" – незаконний продаж мастильних матеріалів під видом палива – набула широкого поширення в енергетичному секторі по всій Європі. У цьому контексті суміші, схожі на дизель, незаконно продаються як паливо, при цьому сума ухилення від сплати податків сягає сотень мільйонів євро", – йдеться в повідомленні.

В результаті шахрайства, пов'язаного із заміною рахунків-фактур, злочинній мережі також вдалося уникнути сплати ПДВ до податкових органів Гамбурга. За даними агентства, шахраї використовували компанії-посередники для проведення фінансових операцій по всій Європі і приховування своєї афери.

На сьогоднішній день учасники схеми затримані. Їм висунуто звинувачення в податковому шахрайстві і відмиванні грошей.