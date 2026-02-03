У Німеччині автобуси й трамваї не вийшли на маршрути: транспортникам мало 3000 євро зарплати

Загалом на страйк вийшли понад 100 000 працівників громадського транспорту. В зоні транспортного паралічу опинилися 150 великих міст, не кажучи вже про містечка та сільську місцевість.

За повідомленням Reuters, організатором загальнонаціонального страйку працівників громадського транспорту виступила могутня німецька профспілка Verdi. Основна вимога - підвищення заробітної плати та покращення умов праці.

У понеділок, 2 лютого, пасажири по всій Німеччині зіткнулися не тільки з мінусовими температурами, але й порожніми від транспорту зупинками громадського транспорту, оскільки зупинилося автобусне та трамвайне сполучення в більшості міст.

Це – тільки початок, "квіточки" будуть пізніше

Протест працівників пасажирського сегмента перевезень розпочався після того, як минулого тижня переговори з муніципальними та державними роботодавцями щодо умов праці зайшли в глухий кут. За вимогою спільноти профспілка виставила роботодавцям список нагальних змін – коротших змін, довших перерв на відпочинок та вищої оплати за нічну та роботу у вихідні дні.

Страйки відбулися навіть попри те, що міста стикаються з бюджетними обмеженнями. Протестний захід визнано одним з найбільших за останні роки. Однак профспілкові лідери кажуть, що це тільки попереджувальний захід.

У понеділок жоден з цих міських автобусів не працював: профспілка вивела водіїв на загальнонімецький страйк. Фото: Свен Шалльо

Скільки заробляють водії автобусів

Більшість працівників місцевого громадського транспорту отримують оплату праці відповідно до колективного договору місцевого громадського транспорту (TV-N) або аналогічних угод.

Зарплати не вважаються маленькими, але водночас ця робота є фізично та розумово важкою, водночас незамінною для функціонування міст.

Для водіїв це означає базову місячну зарплату приблизно від 2700 до 3300 євро брутто – залежно від професійного досвіду, рівня оплати праці та федеральної землі. Додаткові надбавки виплачуються за роботу в позмінну, нічну та вихідні дні.

Згідно з аналізом Kununu для FOCUS online, насправді водії автобусів заробляють в середньому близько 36 000 євро брутто на рік, або 3 000 євро на місяць, по всій країні.

Водії трамваїв заробляють трохи менше – 39 000 євро (3250 євро на місяць). Дані базуються на кількох тисячах записів про зарплату і, таким чином, відображають не лише початкові зарплати, але й довгострокове працевлаштування та бонуси.

В очікуванні нових перемовин

Транспорт повернувся на маршрути. Однак перебої будуть й надалі, як відголосок протесту. Наступний раунд переговорів заплановано на 9 лютого. Які будуть його результати поки невідомо.

Попередні Переговори між Verdi та асоціаціями роботодавців були напруженими. Лідери профспілок звинувачували муніципалітети у прагненні скоротити виплати та подовжити зміни без додаткових асигнувань.

У Берліні перемовники заявили, що оператори хотіли, щоб перевізники самі фінансували покращення, відмовившись від лікарняних та гнучкого графіка роботи.

Це – не "школа комунізму", а профспілка капіталізму

Лідери німецької профспілки, на відміну від профспілок радянського разка "школи комунізму", не є філіалом урядових структур, а доволі самостійним і потужним атрибутом відстоювання прав працюючого люду.

У Verdi вже попередили, що у понеділок, булав просто попереджувальна акція водіїв автобусів й трамваїв. Вони на роботу вийшли, але з автопарків та депо на маршрути не виїхали. Прозвучало попередження, що подальші страйки можуть відбутися, якщо роботодавці не підуть на поступки.

Експерти щодо цього зазначають, що доки ключові питання щодо робочого часу, періодів відпочинку та оплати понаднормової роботи залишаються невирішеними, швидка угода малоймовірна.