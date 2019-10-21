Зараз, на дорогах Києва густий туман і на офіційній сторінці національної поліції розповіли як іздити в таких погодних умовах.

За таких погодних умов патрульна поліція закликає водіїв бути особливо уважними та обережними, неухильного дотримуйтесь Правил дорожнього руху.

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Під час поїздок в умовах недостатньої видимості рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями.Користуйтеся пасками безпеки, дотримуйтесь безпечної дистанції та не перевищуйте швидкість. Вмикайте протитуманні фари.

Варто також відмовитися від ризикованих маневрувань, які при складних погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій. Якщо виникає необхідність зупинитися – знижуйте швидкість поступово. А при зупинці обов’язково вмикайте аварійну світлову сигналізацію.

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