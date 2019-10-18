Правозахисник, експерт з питань законодавчого забезпечення безпеки дорожнього руху Володимир Караваєв розповів в ефірі радіо НВ, коли в Україні запрацює автоматична фіксація порушень ПДР.

Юрист ствреджує, що в процесі повернення автоматичної фотофіксації Україна вже на фінішній прямій. "У нас скоро автоматична фіксація з’явиться, причому вона буде така, що з технічної точки зору, я підкреслюю – з технічної точки зору "причепитися" буде нереально", – каже Володимир Караваєв. "Є юридичні нюанси, але я думаю, що до моменту, коли автофіксація повноцінно запрацює, ці юридичні моменти будуть врегульовані", – додав експерт.

Втім, на думку експерта, втілення автоматичної фіксації порушень ПДР може мати зворотній ефект. Сприяти цьому буде диджиталізація та гаджетизація. Він наводить приклад європейських країн, в яких стоять камери, але у кожного водія в смартфоні або в навігаторі вказано, де ці камери встановлені. І водії дійсно знижують швидкість перед камерами, але потім намагаються "наздогнати втрачене" й суттєво збільшують швидкість.

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"Світова статистика свідчить про те, що людей, які навмисне порушують правила дорожнього руху, не більше 10%. У нас же зовсім інша картина. Ситуація на дорогах, дорожня обстановка робить більшість водіїв порушниками. Я опублікував статистику, дані тестових випробувань нового обладнання, яке стоїть на Столичному шосе. За один день 64% відсотки водіїв, які там проїздили, порушували швидкісний режим, причому деякі перевищували дуже суттєво", – каже Володимир Караваєв.

На його думку, слід зважати на реальну ситуацію на дорогах і не робити так, щоб переважна більшість водіїв ставала порушниками. "Ситуація, коли 64% відсотки водіїв стають порушниками – не нормальна. Коли менше 10% – нормальна. Там треба змінювати швидкісний режим або приймати інші міри. Порушників повинно бути не більше 10% відсотків, бо якщо більше, це неправильно прописані закони, правила або умови", – вважає Володимир Караваєв.

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Україна вже протягом дев’яти років намагається повернути систему автоматичної фіксації, але ми вже маємо негативну практику. І навіть в нинішній редакції закону, що регламентує автоматичну фіксацію, є величезна прогалина – винним у вчиненні правопорушення, що зафіксоване в автоматичному режимі, визнається власник транспортного засобу, а не водій, що вчинив правопорушення. Це порушує один з базових принципів права, що стосується особистої відповідальності.

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