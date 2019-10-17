Рада прийняла закон про аудит безпеки доріг. За закон про процедуру аудиту безпеки доріг проголосували 316 депутатів Верховної Ради.

За законопроект №1061 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з управління безпекою автомобільних доріг" у другому читанні і в цілому проголосували 316 депутатів Верховної Ради.

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Згідно з пояснювальною запискою, документ передбачає процедуру оцінки впливу проектних рішень на безпеку доріг на всіх стадіях проектування, будівництва, реконструкції, ремонту та введення в експлуатацію.Також вводиться обов'язковий аудит безпеки міжнародних і національних доріг.

Автори документа вказують, що, відповідно до міжнародного досвіду, вартість проведення аудиту безпеки доріг становить приблизно 5-10% від витрат на проектування або менше 5% від витрат на будівництво.

"Своєчасний аудит безпеки доріг дозволяє усунути прогалини на стадії проектування, не витрачаючи кошти на будівництво, що згодом мінімізує час і кошти, які можуть бути витрачені на перепроектування на більш пізніх стадіях", - сказано в записці.

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