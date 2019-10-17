Прогін над Проспектом перемоги, який мали встановити з вечора 12 до ранку 14 жовтня і перекривали для цього рух по проспекту Перемоги, так і не встановили.

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник на своїй сторінці у FB пояснив, чому виникла така ситуація.

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"Шановні фахівці-будівельники та просто небайдужі кияни! Сьогодні увага багатьох прикута до робіт на Шулявському шляхопроводі. Можливо зараз розчарую тих, хто вже занурився у жваве обговорення проекту шляхопроводу і пошуки його недоліків" пише чиновник.

"Скажу доступною мовою: той шматок мосту, який "не вліз" біля цеху №5 і не мав туди влазити, він там тимчасово. Це якраз та частина мосту, яка має розміститися над проспектом Перемоги і з’єднатися з частиною шляхопроводу з боку вулиці Олександра Довженка.

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А ті опори, які побудовані впритул біля цеху, призначені для облаштування наступного прогону з тротуарною частиною шляхопроводу" розповів Микола Поворозник.

"Перемовини про знесення цеху ведуть досить активно", зазначив пан Поворозник.

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