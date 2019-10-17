Прогон над Проспектом победы, который должны были установить с вечера 12 до утра 14 октября и перекрывали для этого движение по проспекту Победы, так и не установили.

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник на своей странице в FB объяснил, почему возникла такая ситуация.

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"Уважаемые специалисты-строители и просто неравнодушные киевляне! Сегодня внимание многих приковано к работам на Шулявском путепроводе. Возможно, сейчас разочарую тех, кто уже погрузился в обсуждение проекта путепровода и поиски его недостатков" пишет чиновник.

"Скажу доступным языком: тот кусок моста, который "не влез" возле цеха №5 и не должен туда влезать, он там временно. Это как раз та часть моста, которая должна разместиться над проспектом Победы и соединиться с частью путепровода со стороны улицы Александра Довженко.

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А те опоры, которые построены вплотную возле цеха, предназначены для обустройства следующего прогона с тротуарной части путепровода", – рассказал Николай Поворозник.

"Переговоры о сносе цеха ведут достаточно активно", – отметил господин Поворозник.

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