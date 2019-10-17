На вимогу працівника поліції водій повинен дати можливість провести поверхневу перевірку транспортного засобу, але відповідно до законодавства та за наявності на те законних підстав.

Законом “Про національну поліцію” передбачено конкретні підстави для проведення такої перевірки, а саме, якщо існує достатньо підстав вважати що:

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1) в транспортному засобі знаходиться правопорушник або особа, свобода якої обмежується в незаконний спосіб;

2) в транспортному засобі знаходиться річ, обіг якої заборонено або яка становить загрозу життю чи здоров’ю людини;

3) транспортний засіб є знаряддям вчинення правопорушення та/або знаходиться в тому місці, де може бути скоєно кримінальне правопорушення, для запобігання якого необхідно провести поверхневу перевірку.

Тому, у разі спроби поліцейського провести поверхневу перевірку автомобіля вимагайте від нього вказати конкретну підставу для її проведення, передбачену законом. Якщо законна підстава відсутня, ви маєте право відмовити у проведенні такої перевірки.

Оскільки поверхнева перевірка є заходом, що обмежує права громадян, то працівник поліції зобов’язаний також повідомити водію його права при здійсненні цих дій.

Якщо ж законні підстави все ж таки є і Вам роз’яснено Ваші права, то наступне, що повинні знати, що поверхнева перевірка може здійснюватись лише шляхом візуального огляду поліцейським салону чи багажника транспортного засобу. При цьому, поліцейський має право вимагати відкрити кришку багажника та/або двері салону.

Закон не має чіткого визначення процесу “відкриття”. Тобто відкритими можуть вважатись багажник або двері що просто не замкнені так і піднята кришка багажника або відкриті настіж двері. При цьому законом не регламентується необхідність водія виходити з авто. Це можна робити за бажанням.

За законом водій повинен самостійно показати поліцейському вміст транспортного засобу. Поліцейський, може лише спостерігати ззовні автомобіля за діями водія та речами, ні до чого не торкаючись руками.

Законом не передбачено наявність свідків при проведенні поверхневої перевірки. Однак, найкращим вашим свідком у даній ситуації буде зроблений відеозапис. Також при поверхневій перевірці завжди слідкуйте за поліцейським і його рухами, щоб не дозволити щось незаконне підкинути. Якщо з вами є пасажири, обов’язково беріть їх з собою на огляд вмісту автомобіля, щоб вони слідкували за поліцією.

Стосовно місця перебування поліцейського під час проведення поверхневої перевірки, то стаття 30 Конституції передбачає можливість проникнення до житла та іншого володіння особи, з метою проведення огляду лише за вмотивованим рішенням суду.

Тому поліцейський у жодному разі не має права перебувати в середині вашого автомобіля. Це він може зробити лише за мотивованим рішенням суду. Винятком може бути лише необхідність термінового рятування життя людини чи її майна, або переслідування особи, яка підозрюється у вчиненні злочину.

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