По требованию работника полиции водитель должен дать возможность провести поверхностную проверку транспортного средства, но согласно законодательству и при наличии на то законных оснований.

Законом “О национальной полиции” предусмотрены конкретные основания для проведения такой проверки, а именно, если существует достаточно оснований считать что:

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1) в транспортном средстве находится правонарушитель или лицо, свобода которого ограничивается незаконным способом;

2) в транспортном средстве находится вещь, оборот которой запрещен или которая представляет угрозу жизни или здоровью человека;

3) транспортное средство является орудием совершения правонарушения и/или находится в том месте, где может быть совершено уголовное правонарушение, для предотвращения которого необходимо провести поверхностную проверку.

Поэтому, в случае попытки полицейского провести поверхностную проверку автомобиля потребуйте от него указать конкретное основание для ее проведения, предусмотренную законом. Если законное основание отсутствует, вы имеете право отказать в проведении такой проверки.

Поскольку поверхностная проверка является мерой, ограничивающей права граждан, работник полиции обязан также сообщить водителю его права при совершении этих действий.

Если же законные основания все же есть и Вам разъяснены Ваши права, то следующее, что должны знать, что поверхностная проверка может осуществляться только путем визуального осмотра полицейским салона или багажника транспортного средства. При этом, полицейский имеет право требовать открыть крышку багажника и/или двери салона.

Закон не имеет четкого определения процесса “открытия”. То есть открытыми могут считаться багажник или дверь, что просто не заперты, так и поднятая крышка багажника или открытые настежь двери. При этом законом не регламентируется необходимость водителя выходить из авто. Это можно делать по желанию.

По закону водитель должен самостоятельно показать полицейскому содержание транспортного средства. Полицейский, может только наблюдать извне автомобиля за действиями водителя и вещами, ни к чему не прикасаясь руками.

Законом не предусмотрено наличие свидетелей при проведении поверхностной проверки. Однако, лучшим вашим свидетелем в данной ситуации будет сделанная видеозапись. Также при поверхностной проверке всегда следите за полицейским и его движениями, чтобы не позволить что-то незаконное подбросить. Если с вами есть пассажиры, обязательно берите их с собой на осмотр содержимого автомобиля, чтобы они следили за полицией.

Что касается места пребывания полицейского во время проведения поверхностной проверки, то статья 30 Конституции предусматривает возможность проникновения в жилье и другое владение лица, с целью проведения осмотра лишь по мотивированному решению суда.

Поэтому полицейский ни в коем случае не имеет права находиться в середине вашего автомобиля. Это он может сделать только по мотивированному решению суда. Исключением может быть только необходимость срочного спасения жизни человека или его имущества, или преследования лица, которое подозревается в совершении преступления.

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