Рада приняла закон об аудите безопасности дорог. За закон о процедуре аудита безопасности дорог проголосовали 316 депутатов Верховной Рады.

За законопроект №1061 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по управлению безопасностью автомобильных дорог" во втором чтении и в целом проголосовали 316 депутатов Верховной Рады.

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Согласно пояснительной записке, документ предусматривает процедуру оценки воздействия проектных решений на безопасность дорог на всех стадиях проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и ввода в експлуатацию.Также вводится обязательный аудит безопасности международных и национальных дорог.

Авторы документа указывают, что, согласно международному опыту, стоимость проведения аудита безопасности дорог составляет примерно 5-10% от затрат на проектирование или менее 5% от затрат на строительство.

"Своевременный аудит безопасности дорог позволяет устранить пробелы на стадии проектирования, не тратя средства на строительство, что впоследствии минимизирует время и средства, которые могут быть потрачены на перепроектирование на более поздних стадиях", – говорится в записке.

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