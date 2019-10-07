Зовсім скоро власникам авто почнуть приходити листи щастя. 5 камер вже працюють в тестовому режимі. Ще 15 напоготові.

У столиці завершується тестування нової системи, яка буде стежити за порушеннями швидкісного режиму на дорогах, повідомив в інтерв'ю LIGA.net в.о. гендиректора КП Інформатика Микола Пихтін.

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Якщо машина перевищує швидкість, спецприлад фіксує номер. За номером в базі поліції знаходиться відповідний автомобіль. Штрафна квитанція формується автоматично, розповів Микола Пихтін.

Слід зазначити, що винним у вчиненні правопорушення автоматично визнається власник транспортного засобу, а не водій, який вчинив правопорушення. Власник може взагалі не мати посвідчення водія, або бути юридичною особою. В останньому випадку винним вважається директор юридичної особи. Нагадаємо, що за законом оскаржити штраф можна лише у 10-денний термін.

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Для цієї системи столиця буде використовувати нові прилади. Це такі собі "шпаківні", які складаються з радара-детектора, камери машинного зору і аналітики.

"Щодо системи фото- відеофіксації штрафів, були проведені торги на 20 млн грн. Закуплено 20 приладів. 5 вже знаходяться на тестуванні у поліції, для інших 15 разом з поліцією узгоджені місця установки, зараз на стадії монтажу", - повідомили в прес-службі міської ініціативи Kyiv Smart City.

Судячи з договору, прикріпленого до тендеру, влада використовує систему "Каскад". Постачальник - компанія “Українські системні інновації”.

За словами Миколи Пихтіна, міські камери, які вже встановлені на перехрестях, для автовиписування штрафів не підходять.

"Ми своєю системою можемо міряти емпіричну швидкість - між двома точками. Але це для статистики - не для штрафів. Адже у нас з самого початку не стояло такого завдання, потрібно було тільки аналізувати швидкість руху в смузі і наявність заторів", - пояснює керівник ситуаційного центру.

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