Совсем скоро владельцам авто начнут приходить письма счастья. 5 камер уже работают в тестовом режиме. Еще 15 начеку.

В столице завершается тестирование новой системы, которая будет следить за нарушениями скоростного режима на дорогах, сообщил в интервью LIGA.net и.о. гендиректора КП Информатика, которое курирует проект городского видеонаблюдения Николай Пыхтин.

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Если машина превышает скорость, спецприбор фиксирует номер. По номеру в базе полиции находится соответствующий автомобиль. Штрафная квитанция формируется автоматически, рассказал Николай Пыхтин.

Следует отметить, что виновным в совершении правонарушения автоматически признается владелец транспортного средства, а не водитель совершивший правонарушение. (Владелец может вообще не иметь водительского удостоверения, или быть юридическим лицом. В последнем случае виновным считается директор юридического лица). Напомним, что по закону обжаловать штраф можно только в 10-дневный срок.

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Для этой системы столица будет использовать новые приборы. Это такие "скворечники", которые состоят из радара-детектора, камеры машинного зрения и аналитики.

"По системе фото- видеофиксации штрафов были проведены торги на 20 млн грн. Закуплено 20 приборов. 5 уже находятся на тестировании в полиции, для других 15 вместе с полицией согласованы места установки, сейчас на стадии монтажа", - сообщили в пресс-службе городской инициативы Kyiv Smart City.

Судя по договору, прикрепленному к тендеру, власть использует некую систему "Каскад". Поставщик - компания Украинские системные инновации.

По словам Николая Пыхтина, городские камеры, которые уже установлены на перекрестках, для автовыписывания штрафов не подходят.

"Мы своей системой можем мерить эмпирическую скорость между двумя точками. Но это для статистики - не для штрафов. Ведь у нас с самого начала не стояла такая задача, нужно было только анализировать скорость движения в полосе и наличие пробок", - объясняет руководитель Ситуационного центра.

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