Правозащитник, эксперт по вопросам законодательного обеспечения безопасности дорожного движения Владимир Караваев рассказал в эфире радио НВ, когда в Украине заработает автоматическая фиксация нарушений ПДД.

Юрист уверен, что процесс возвращения автоматической фотофиксации Украина уже на финишной прямой. "У нас скоро автоматическая фиксация появится, причем она будет такая, что с технической точки зрения, я подчеркиваю – с технической точки зрения придраться будет нереально", - говорит Владимир Караваев. "Есть юридические нюансы, но я думаю что до момента, когда автофиксация полноценно заработает, эти юридические моменты будут урегулированы", -добавил эксперт.

Впрочем, по мнению эксперта, введение автоматической фиксации нарушений ПДД может иметь обратный эффект. Способствовать этому будет диджитализация и гаджетизация. Он приводит пример европейских стран, в которых стоят камеры, но у каждого водителя в телефоне или в навигаторе указано, где эти камеры установлены. И водители действительно снижают скорость перед камерами, но потом пытаются "наверстать упущенное" и существенно увеличивают скорость.

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"Мировая статистика свидетельствует о том, что людей, которые умышленно нарушают правила дорожного движения, не более 10%. У нас же совсем другая картина. Ситуация на дорогах, дорожная обстановка делает большинство водителей нарушителями. Я опубликовал статистику, данные тестовых испытаний нового оборудования, которое стоит на Столичном шоссе. За один день 64% процента водителей, которые там проезжали, нарушали скоростной режим, причем некоторые превышали очень существенно", - говорит Владимир Караваев.

По его мнению, следует учитывать реальную ситуацию на дорогах и не делать так, чтобы подавляющее большинство водителей не становилось нарушителями. "Ситуация, когда 64% процента водителей становятся нарушителями – не нормальная. Когда менее 10% - нормальная. Там надо менять скоростной режим или принимать другие меры. Нарушителей должно быть не более 10% процентов, потому что если больше – это неправильно прописанные законы, правила или условия", считает Владимир Караваев.

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Украина уже на протяжении девяти лет пытается вернуть систему автоматической фиксации, но мы уже имеем негативную практику. И даже в нынешней редакции закона, регламентирующего автоматическую фиксацию, есть огромный пробел – виновным в совершении правонарушения, зафиксированного в автоматическом режиме, признается владелец транспортного средства, а не водитель, совершивший правонарушение. Это нарушает один из базовых принципов права, касающийся индивидуальной ответственности.

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