Сейчас, на дорогах Киева густой туман и на официальной странице национальной полиции рассказали, как ездить в таких погодных условиях.

При таких погодных условиях патрульная полиция призывает водителей быть особенно внимательными и осторожными, неуклонно придерживаться Правил дорожного движения.

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Во время поездок в условиях недостаточной видимости двигайтесь с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями. Пользуйтесь ремнями безопасности, соблюдайте безопасную дистанцию и не превышайте скорость. Включайте противотуманные фары.

Стоит также отказаться от рискованных маневрирований, которые при сложных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций. Если возникает необходимость остановиться – снижайте скорость постепенно. А при остановке обязательно включайте аварийную световую сигнализацию.

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