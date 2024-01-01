У поліції нагадали правила дорожнього руху для пішоходів

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За 11 місяців 2024 року в Україні сталось 6069 ДТП у яких постраждали пішоходи. У аваріях цього типу загинуло 852 людини та 5630 отримали травми різного ступеня тяжкості. Аби зменшити кількість таких аварій, Патрульна поліція Київської області нагадала основні правила для пішоходів.
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Щоб не потрапити під автомобіль, пішоходам варто дотримуватись наступних рекомендацій:
- Зупиніться, перш ніж зробити крок на проїжджу частину;
- Завжди використовуйте підземний або надземний перехід, якщо він є;
- Перетинайте дорогу тільки в зазначених місцях — регульоване перехрестя зі світлофором, пішохідний перехід;
- Не переходьте вулицю, коли почули сигнал машин екстреної допомоги або спецмашин;
- Під час переходу вулиці подивіться ліворуч, праворуч і знову ліворуч; переконайтеся, що немає машин, і тільки після цього переходьте вулицю;
- Тримайтеся якомога далі від авто, що рухаються заднім ходом;
- Не біжіть через дорогу.
У поліції нагадали також про важливість використання світловідбиваючих елементів під час прогулянок у темну пору доби, а також в умовах недостатньої видимості.