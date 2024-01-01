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У поліції нагадали правила дорожнього руху для пішоходів

Пішоходи - це найбільш вразлива категорія учасників дорожнього руху, які не завжди знають правила поведінки на дорозі. Саме тому аварій з ними багато і наслідки бувають дуже важкі.
Нагадали ПДР для пішоходів - Auto24
Євген Гудущан
logo6 січня, 16:05
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За 11 місяців 2024 року в Україні сталось 6069 ДТП у яких постраждали пішоходи. У аваріях цього типу загинуло 852 людини та 5630 отримали травми різного ступеня тяжкості. Аби зменшити кількість таких аварій, Патрульна поліція Київської області нагадала основні правила для пішоходів.

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Щоб не потрапити під автомобіль, пішоходам варто дотримуватись наступних рекомендацій:

  • Зупиніться, перш ніж зробити крок на проїжджу частину;
  • Завжди використовуйте підземний або надземний перехід, якщо він є;
  • Перетинайте дорогу тільки в зазначених місцях — регульоване перехрестя зі світлофором, пішохідний перехід;
  • Не переходьте вулицю, коли почули сигнал машин екстреної допомоги або спецмашин;
  • Під час переходу вулиці подивіться ліворуч, праворуч і знову ліворуч; переконайтеся, що немає машин, і тільки після цього переходьте вулицю;
  • Тримайтеся якомога далі від авто, що рухаються заднім ходом;
  • Не біжіть через дорогу.

У поліції нагадали також про важливість використання світловідбиваючих елементів під час прогулянок у темну пору доби, а також в умовах недостатньої видимості.

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