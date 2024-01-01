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В полиции напомнили правила дорожного движения для пешеходов

Пешеходы это наиболее уязвимая категория участников дорожного движения, которые не всегда знают правила поведения на дороге. Именно поэтому аварий с ними много и последствия бывают очень тяжелые.
Напомнили ПДД для пешеходов - Auto24
Евгений Гудущан
logo6 января, 16:05
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За 11 месяцев 2024 года в Украине произошло 6069 ДТП в которых пострадали пешеходы. В авариях этого типа погибло 852 человека и 5630 получили травмы различной степени тяжести. Чтобы уменьшить количество таких аварий Патрульная полиция Киевской области напомнила основные правила для пешеходов.

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Чтобы не попасть под автомобиль пешеходам стоит придерживаться следующих рекомендаций:

  • Остановитесь, прежде чем сделать шаг на проезжую часть;
  • Всегда используйте подземный или надземный переход, если он есть;
  • Пересекайте дорогу только в указанных местах - регулируемый перекресток со светофором, пешеходный переход;
  • Не переходите улицу, когда услышали сигнал машин экстренной помощи или спецмашин;
  • Во время перехода улицы посмотрите налево, направо и снова налево; убедитесь, что нет машин, и только после этого переходите улицу;
  • Держитесь как можно дальше от авто, движущихся задним ходом;
  • Не бегите через дорогу.

В полиции напомнили также о важности использования светоотражающих элементов во время прогулок в темное время суток, а также в условиях недостаточной видимости.

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