В полиции напомнили правила дорожного движения для пешеходов

За 11 месяцев 2024 года в Украине произошло 6069 ДТП в которых пострадали пешеходы. В авариях этого типа погибло 852 человека и 5630 получили травмы различной степени тяжести. Чтобы уменьшить количество таких аварий Патрульная полиция Киевской области напомнила основные правила для пешеходов.

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Чтобы не попасть под автомобиль пешеходам стоит придерживаться следующих рекомендаций:

Остановитесь, прежде чем сделать шаг на проезжую часть;

Всегда используйте подземный или надземный переход, если он есть;

Пересекайте дорогу только в указанных местах - регулируемый перекресток со светофором, пешеходный переход;

Не переходите улицу, когда услышали сигнал машин экстренной помощи или спецмашин;

Во время перехода улицы посмотрите налево, направо и снова налево; убедитесь, что нет машин, и только после этого переходите улицу;

Держитесь как можно дальше от авто, движущихся задним ходом;

Не бегите через дорогу.

В полиции напомнили также о важности использования светоотражающих элементов во время прогулок в темное время суток, а также в условиях недостаточной видимости.