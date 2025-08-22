Укр
У поліції нагадали правила їзди на персональному електротранспорті

Персональний електротранспорт — зручність і швидкість, але не варто забувати про безпеку.
Електросамокати, гіроборди, сігвеї та моноколеса стають дедалі популярнішими в містах. Вони допомагають швидко дістатися до роботи чи навчання. Та разом із комфортом з’являється й відповідальність — адже їх керманичі також учасники дорожнього руху.

Ось декілька порад від Патрульна поліція Києва, щоб поїздка була безпечною:

  • Дотримуйтеся правил дорожнього руху. Якщо виїжджаєте на дорогу — керуйтеся правилами для велосипедистів.
  • Одягайте захисне спорядження. Шолом, наколінники й налокітники значно зменшують ризик травм.
  • Звертайте увагу на якість покриття. Ями, калюжі й тріщини можуть бути небезпечними.
  • Тримайте дистанцію. Пам’ятайте: мокра дорога подовжує гальмівний шлях.
  • Подбайте про видимість. Яскравий одяг і світловідбивачі зроблять вас помітнішими.
  • Не відволікайтеся на телефон під час руху.
  • Категорично заборонено керувати у стані сп’яніння.
