Компанія Jato Dynamics вирахувала середньозважену ціну нових куплених автомобілів в різних країнах світу.

Найдорожчі автомобілі купуються жителями США і Канади, де високою популярністю користуються великі пікапи і позашляховики. Середня ціна авто на цьому ринку становить 35 614 доларів.

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Друге місце займають машини, що купуються європейськими автолюбителями. Там середня вартість машини становить 34 091 долар. Замикає трійку перших – Австралія, де середня ціна авто становить 30 839.

Найдешевші автомобілі купуються в 2019 році жителями Індії. Вони в середньому платять при покупці нового авто 12 541 долар. Друге місце дісталося таким країнам, як Мексика, Аргентина і Бразилія, де середня ціна нової машини склала 20 812 доларів.

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