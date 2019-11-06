Компания Jato Dynamics вычислила средневзвешенную цену новых купленных автомобилей в разных странах мира.

Самые дорогие автомобили приобретаются жителями США и Канады, где высокой популярностью пользуются большие пикапы и внедорожники. Средняя цена авто на этом рынке составляет 35 614 долларов.

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Второе место занимают машины, покупаемые европейскими автолюбителями. Там средняя стоимость машины составляет 34 091 доллар. Замыкает тройку первых – Австралия, где средняя цена авто составляет 30 839.

Самые дешевые автомобили покупаются в 2019 году жителями Индии. Они в среднем платят при покупке нового авто 12 541 доллар. Второе место досталось таким странам, как Мексика, Аргентина и Бразилия, где средняя цена новой машины составила 20 812 долларов.

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