Машина стоїть в аеропорту Штутгарта, скористатись нею може кожен бажаючий.

Українець Володимир Чеклов розповів про ЗАЗ-1102 "Таврію", за допомогою якої йому вдалось евакуювати сім'ю в Німеччину.

"Шість діб з короткими перервами на сон я на ній вивозив сім'ю. Машина жодного разу не підвела, жодного разу не закапризувала. Завдання своє повністю виконала без нарікань. Двигун як новий. Кузов ідеальний. Магнітофон Alpine. До війни поміняв масло (з промиванням всіх масляних каналів), поставив нову вихлопну та резонатор BOSAL".

Схожа історія Українець на "Таврії" втік від віійни у Німеччину

Через життєві обставини Володимир залишив свою "Таврію" в аеропорту Штутгарта та пропонує українцям, яким може допомогти ця машина, забрати її. " Хто хоче, може взяти її собі. Ключі й документи в машині. Машина відчинена. Ще одна пара ключів на магніті під заднім бампером, – пише Володимир. – Інакше німці відправляють її на утилізацію".