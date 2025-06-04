Українські "права" можна буде поміняти на французькі без іспитів

У разі укладення угоди українці, які проживають у Франції, зможуть обмінювати посвідчення водія без потреби повторно складати іспит, повідомляє cfts.org.ua.

Читайте також: На Полтавщині без екзамену обміняли "права", видані у 1974 році

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що в межах робочого візиту до Парижа було підписано низку документів, зокрема про спрощення обміну водійських посвідчень.

"Стали на крок ближче до спрощення обміну водійських посвідчень між країнами. Була підписана відповідна Декларація, яка стане основою для майбутньої угоди", - зазначив український діяч.

Після її укладення українці, які проживають у Франції, зможуть обмінювати посвідчення водія без потреби повторно складати іспит.