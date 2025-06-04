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Українські "права" можна буде поміняти на французькі без іспитів

Україна і Франція підписали відповідну декларацію про спрощення обміну водійських посвідчень. Колись у майбутньому обмін посвідчень водія може стати можливим.
Українське посвідчення водія без іспитів можна буде обміняти на французьке - Auto24
Євген Гудущан
logo4 червня, 17:50
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У разі укладення угоди українці, які проживають у Франції, зможуть обмінювати посвідчення водія без потреби повторно складати іспит, повідомляє cfts.org.ua.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що в межах робочого візиту до Парижа було підписано низку документів, зокрема про спрощення обміну водійських посвідчень.

"Стали на крок ближче до спрощення обміну водійських посвідчень між країнами. Була підписана відповідна Декларація, яка стане основою для майбутньої угоди", - зазначив український діяч.

Після її укладення українці, які проживають у Франції, зможуть обмінювати посвідчення водія без потреби повторно складати іспит.

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