За даними МСТБУ за результатами другого кварталу поточного року кількість страхових премій майже в три рази більша за виплати.

У другому кварталі 2020 р. кількість укладених договорів ОСЦПВ склала 2,26 млн. шт., що майже співпадає з показником за аналогічний період минулого року. Сума страхових платежів становить 1,61 млрд. грн. (+19,9%).

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За цей же період страховики ОСЦПВ врегулювали понад 30,3 тис. вимог, сума виплат за якими склала майже 602 млн. грн.

Співвідношення між преміями та виплатами склало майже 2,7 на користь страхових компаній.

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