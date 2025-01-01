Український авторинок у червні показав гарний результат

У червні ринок нових легкових автомобілів в Україні становив 6,2 тис. одиниць, що значно краще показника червня 2024 року (+23%), повідомляє AUTO-Consulting.

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Це дало змогу авторинку за підсумками 6 місяців майже наздогнати результат 1 півріччя 2024 (-0,95%) і нівелювати падіння ринку на початку року і весною.

Є і певні несподіванки. Якщо перші місця на ринку не змінилися, у порівнянні з травнем: Лідирує Toyota, наздоганяє Volkswagen та Renault. То на 5-му місці вже стабільно закріпився BYD, завдяки імпорту електричних авто.

Збільшив свій вплив і Zeekr. Тепер ці електроавто на 7-му місці на українському ринку і випереджають за обсягами продажу інші преміальні бренди. Також імпорт електромобілів з Китаю забезпечив у червні 8-ме місце Honda, та й сприяв популярності багатьох інших авто.

Зберігається попит на німецькі преміальні авто. Тут №1 - це BMW, а поряд з ним Audi. Обидва німецькі бренди і зайняли у червні 9-е та 10-е місце на українському ринку. Непогано зростала у цьому місяці реалізація автомобілів Citroen, Kia, Opel, Cupra та Mini.