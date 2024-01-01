Український авторинок у жовтні демонструє стабільність

Впродовж минулого місяця в Україні було реалізовано понад 5,8 тис. нових легкових авто. Це всього на 1% більше, ніж у тому ж місяці минулого року, повідомляє Укравтопром. Відносно вересня 2024 р. споживча активність на авторинку збільшилась на 2%.

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У лідери ринку нових легковиків вийшла французька Renault. В жовтні 775 нових авто цієї марки поповнили український автопарк. Попередній фаворит ринку - Toyota опинився на другому місці з 679 реалізованими авто. Третій результат у – Skoda 402 од. Також в п’ятірку жовтня потрапили BMW (397 од.) та Volkswagen (363 од.).

Титул бестселера місяця традиційно отримав кросовер Renault Duster (749 од.).

Всього, з початку року, в Україні було зареєстровано 58,8 тис. нових легкових авто, що на 19% більше, ніж за аналогічний період 2023р.