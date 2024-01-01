Украинский авторынок в октябре демонстрирует стабильность

В течение прошлого месяца в Украине было реализовано более 5,8 тыс. новых легковых авто. Это всего на 1% больше, чем в том же месяце прошлого года, сообщает Укравтопром. Относительно сентября 2024 потребительская активность на авторынке увеличилась на 2%.

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В лидеры рынка новых легковушек вышла французская Renault. В октябре 775 новых авто этой марки пополнили украинский автопарк. Предыдущий фаворит рынка - Toyota оказался на втором месте с 679 реализованными авто. Третий результат у – Skoda 402 ед. Также в пятерку октября попали BMW (397 ед.) и Volkswagen (363 ед.).

Титул бестселлера месяца традиционно получил кроссовер Renault Duster (749 ед.).

Всего, с начала года, в Украине было зарегистрировано 58,8 тыс. новых легковых авто, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2023г.