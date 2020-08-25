Скарг стало менше, але, можливо це пов’язано зі спадом ділової активності на початку карантинних обмежень.

У другому кварталі в Моторно-транспортне (страхове) бюро України надійшло 376 скарг від постраждалих і страхувальників на дії страхових компаній в сфері автоцивілки, що на 54 скарги (на 12,6%) менше, ніж в першому кварталі.

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У порівнянні з аналогічним періодом 2019 роки кількість скарг у другому кварталі 2020 зменшилася на 73 (або на 16,3%).

Найвищий рівень скарг зафіксовано на страхові компанії АСКА (15,1%) і Омега (11,9%). Жодної скарги не надходило на роботу дванадцяти страховиків: Граве Україна, Оранта-Січ, Інтер-Поліс, СО Гарантія, Глобал Гарант, Ван Клік, Казна, СГ Оберіг, Юнівес, Колоннейд Україна, Мотор-Гарант, АСКО-Медсервіс.

Середній строк врегулювання страхових вимог за шкоду, заподіяну майну, в 2 кв. 2020 року склав 77 днів з дати ДТП, в межах системи прямого врегулювання збитків - 43 дні.

В термін до 60 днів після дати ДТП врегульовано 55,3% вимог, до 90 днів – 69,9%, до 120 днів – 77,4%.

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