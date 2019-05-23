У першому кварталі поточного року в Україну в режимі імпорту було ввезено 214 987 легкових автомобілів, на суму в $931 млн, повідомляє Укравтопром.

При цьому, нових машин було імпортовано – 17 701 шт., а таких, що були в експлуатації – 197 286 штук. Митна вартість нових авто склала 335 млн, а закупівля вживаних обійшлася українцям в 596 млн доларів.

Читайте також: Як техогляд впливає на аварійність: інфографіка

У порівнянні з I кв. 2018 року кількість імпортованих легкових автомобілів виросла більш ніж в 5 разів, а їх загальна вартість – вдвічі. Такий дисбаланс в зростанні обсягу імпорту і його митної вартості пояснюється значною зміною його структури, внаслідок пільгової легалізації т.зв. “євроблях” і лібералізації умов ввезення в країну авто з пробігом. В результаті, при зменшенні ввезення в країну нових легкових авто, на 1,4%, імпорт старих машин виріс більш ніж в 8 разів.

Середня митна вартість нового імпортованого автомобіля в першому кварталі 2019 року зросла на 500 доларів відносно I кв. 2018 р. і склала $18,9 тис., а вживаної автівки – знизилася на $2,4 тис. до 3 тис. доларів.

За підсумками перших трьох місяців поточного року, найбільше нових легкових автомобілів в Україну було ввезено з Японії – 3 454 шт.На другому місці Румунія – 2 471 авто, а на третьому Китай – 2 057 авто. Також в ТОП-5 країн-постачальників нових машин увійшли: Словаччина і Угорщина, з яких в Україну було ввезено відповідно 1519 і 1443 нових легкових авто.

Головними постачальниками в країну старих автомобілів в першому кварталі були: Литва – 47 841 шт.; ФРН – 45 600 шт.; Польща – 44 890 шт.; Франція – 8 324 шт.; Чехія – 7 221 шт. Ці п’ять країн в звітному періоді забезпечили 78% всього імпорту легкових автомобілів, що були в експлуатації.

Читайте також: В Україну повертається корупційний техогляд: названа дата