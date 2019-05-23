В первом квартале текущего года в Украину в режиме импорта было ввезено 214 987 легковых автомобилей, на сумму в $931 млн, сообщает Укравтопром.

При этом, новых машин было импортировано – 17 701 шт., а бывших в эксплуатации – 197 286 штук. Таможенная стоимость новых авто составила 335 млн, а закупка б / у обошлась украинцам в 596 млн долларов.

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По сравнению с I кв. 2018 года количество импортированных легковых автомобилей выросло более чем в 5 раз, а их общая стоимость – вдвое. Такой дисбаланс в росте объема импорта и его таможенной стоимости объясняется значительным изменением его структуры, вследствие льготной легализации т.наз. “евроблях” и либерализации условий ввоза в страну авто с пробегом. В результате, при уменьшении ввоза в страну новых легковых авто, на 1,4%, импорт подержанных машин вырос более чем в 8 раз.

Средняя таможенная стоимость импортируемого автомобиля в первом квартале 2019 года выросла на 500 долларов по отношению к I кв. 2018 г. и составила $18,9 тыс., а подержанной машины – снизилась на $2,4 тыс. до 3 тыс. долларов.

По итогам первых трех месяцев текущего года, больше всего новых легковых автомобилей в Украину было ввезено из Японии – 3 454 шт. На втором месте Румыния – 2 471 авто, а на третьем Китай – 2 057 авто. Также в ТОП-5 стран-поставщиков новых машин вошли: Словакия и Венгрия, из которых в Украину было ввезено соответственно 1519 и 1443 новых легковых авто.

Главными поставщиками в страну старых автомобилей в первом квартале были: Литва – 47 841 шт.; ФРГ – 45 600 шт.; Польша – 44 890 шт.; Франция – 8 324 шт.; Чехия – 7 221 шт. Эти пять стран в отчетном периоде обеспечили 78% всего импорта легковых автомобилей, бывших в эксплуатации.

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