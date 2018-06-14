Швидше за все, водій не впорався з управлінням або був напідпитку.

На трасі Харків-Дніпро очевидці знайшли залишений на узбіччі купе Aston Martin DB11 з номерами Дніпропетровської області. Він трохи пошкоджений після ДТП та був залишений без водія. Під лобовим склом машини власник залишив записку: "Всі живі-здорові, евакуатор їде за машино, всі питання урегулюємо". І номер телефону.

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І справді, невдовзі понівечину машину забрав евакуатор.

За легендою, водій дуже спішив в аеропорт та потрапив у ДТП. Тоді щоб встигнути на літак, він пересів на іншу машину, а по дорозі визвав евакуатор на свій Aston Martin. Втім, зазвичай машину кидають на дорозі після ДТП в тому випадку, коли водій був нетверезий.

Довідка "Авто24":

Вартість залишеного на дорозі купе Aston Martin DB11 в автосалоні становить 8,5 млн гривень. Автомобіль оснащено 5,2-літровим V12 твін-турбо двигуном, який розвиває 607 к. с. Динаміка цього британського спорткара становить 3,9 с до сотні, а максимальна швидкість - 322 км/год.

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