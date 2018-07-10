Водій автомобіля Range Rover припаркувався на білій лінії, яка обмежує рух рейкового транспортного засобу.

На празькій вулиці Lidická автомобіль Range Rover Sport з номерами Полтавської області заблокував рух трамваїв.

Власник залишив машину на вулиці, по якій їздять рейкові транспорті засоби таким чином, що трамвай не зміг проїхати.

Пасажири трамваю трохи почекали українця, а потім випхали машину за межі трамвайної смуги. Горе-водій прийшов на місце стоянки хвилин через сорок. Поліцейські виписали йому штраф за неправильну парковку.

Нагадаємо, що пікап потягнув 43-тонний трамвай.