Поки що поперджають, але у інспекторів є право виписувати штрафи.

У Міжнародному аеропорту “Бориспіль” з п’ятниці, 28 серпня 2020 року, почала працювати інспекція з паркування. Ця служба створена спільно з ДП МА “Бориспіль” та сільської ради с. Гора (на території якої знаходиться аеропорт). Інспектори, так само як і співробітники Національної поліції, фіксуватимуть порушення правил зупинки, стоянки, паркування у режимі фотозйомки (відеозапису) на території аеропорту.

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Наразі інспектори проводять роз’яснювальну роботу з водіями та роздають пам’ятки, які попереджають, що у випадку розташування транспортного засобу з ознаками адміністративного правопорушення, інспекторами будуть накладатись штрафи у відповідності до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У інспекторів є форма зі спеціальними розпізнавальними знаками та посвідчення особи.

Штрафуватимуть за:

порушення правил зупинки, стоянки (частини перша, третя та шоста статті 122 КУпАП). Штраф 170-340 грн.

несплат за паркування транспортних засобів (частини перша, друга та восьма статті 1521 КУпАП). Штраф 340-510 грн або 20-30 разів від вартості 1 години паркування.

Щоб не отримати штраф, автовласникам варто дотримуватись Правил дорожнього руху та Правил паркуваннязалишати автомобілі у дозволених місцях та користуватись паркувальними майданчиками, на кожному з яких надається визначений час для безкоштовного паркування.

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