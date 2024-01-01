В Apple CarPlay з'явилась можливість слухати новини від 24 каналу

24 Канал став першим українським медіа, чий мобільний додаток доступний в Apple CarPlay.

Щоб почати користуватись цим сервісом, варто завантажити додаток 24 Каналу в AppStore та підключити смартфон до мультимедійної системи авто.

До теми яка нова функція буде в Google Maps

Водії та пасажири в автомобілі постійно слухають радіо. Причому не лише музику, але й новини чи подкасти. Ця тенденція стала особливо помітною у цьому році. Саме тому провідні онлайн-медіа почали додавати аудіоверсії новин на свої сайти. Однак користуватись ними в автомобілі незручно.

Інша річ – слухати новини через спеціальний додаток в Apple CarPlay. Такий додаток у 24 каналу існує вже давно, а тепер у ньому з’явилась функція адаптації з автомобільною аудіосистемою.

“Хотілося дати можливість нашим користувачам дізнаватись останні новини й під час поїздок. З появою аудіоновин вихід на платформу Apple CarPlay виглядав очевидним”, – прокоментував рішення Head of Innovation у Luxnet Юрій Кісільчук.

Він зазначив, що технічна реалізація була швидкою. З початку травня функція проходила тестування і вже зараз – офіційно доступна користувачам iOS. Аудіоновини – це насамперед про комфорт, безпеку і зручність. Ви заводите авто, активуєте Apple CarPlay і одразу чуєте головне – без зайвих кліків та довгих рекламних пауз.

Зараз в Україні – близько 10 мільйонів легкових авто. Це величезний ринок зі значним потенціалом для аудіоформатів, – додає Денис Зеленов, Head of Digital 24 Каналу.

Як почати слухати аудіоновини 24 Каналу в CarPlay?

Завантажте додаток 24 Канал з App Store.

Під'єднайте смартфон до мультимедійної системи авто.

Знайдіть іконку 24 Каналу на екрані.

Слухайте аудіоновини в дорозі.

Функція безкоштовна. Додаток адаптовано для всіх сучасних моделей авто з підтримкою CarPlay.

Незабаром аудіоновини будуть доступними і для користувачів Android Auto. Слідкуйте за нашими оновленнями.