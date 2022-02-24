Абревіатура HVO означає Hydrotreated Vegetable Oil або Гідроочищена рослинна олія. Вона придатна для використання в дизельних моторах Audi V6 TDI, при цьому забезпечує на 70-90% нижчі викиди CO2.

Рослинне пальне Audi може використовуватись у дизельних двигунах автомобілів, які покинули заводи компанії з середини лютого 2022 року. HVO відповідає європейському стандарту EN 15940 і дозволяє знизити викиди CO2 на 70-95 відсотків, у порівнянні з дизельним пальним.

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Audi також зазначила, що HVO має вищий цетановий рейтинг, ніж звичайне дизельне паливо. Це означає, що нове паливо ефективніше, ніж звичайне. Цетановий рейтинг HVO не був уточнений, але Audi стверджує, що є збільшення майже на 30 відсотків. Переваги цього зростання, каже виробник, особливо помітні під час холодних запусків.

Нове стійке паливо отримують із біологічних залишків та відходів, таких як відпрацьована кулінарна олія, сільськогосподарські відходи та інші олії, об’єднані з воднем. Процес отримання HVO називається гідрогенізацією.

Як зазначає Audi, описаний вище процес робить рослинні олії придатними для використання в дизельних двигунах, що неможливо, якщо ці масла просто фільтрувати за допомогою механічних засобів. Для тих, хто не знає, звичайний дизельний двигун може працювати на відпрацьованому рослинному маслі, але цього не можна сказати про дизельний двигун Common Rail, у якого форсунки або паливний насос високого тиску забиваються від залишків, залишених звичайною оливою.

На відміну від інших альтернатив звичайному дизельному паливу, HVO можна використовувати як 100% чисте пальне або у суміші зі звичайним дизелем. Нове пальне вже доступне на більш ніж 600 АЗС в Європі, більшість з яких розташовані в Скандинавії.

Упізнати автомобіль, здатний працювати на пальному HVO допоможе позначення XTL, розміщене зокрема на кришці заливної горловини баку.

Фото: дизельний мотор Audi TDI V6 пристосований для роботи на пальному HVO / Audi