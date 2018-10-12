Експерт нафторинку, директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн пояснив, чому ціни на пальне знизити не вдасться, і чому вони будуть рости в найближчому майбутньому. На його думку, акції протесту в цьому питанні безсилі.

50% в ціні бензину і 60% в дизпаливі – закупівельна ціна. 80% імпортуємо, ціни світові. Зразу заспокою тих, хто думає, що український бензин був би дешевше: його виробляють з імпортної нафти, отже без варіантів. Якщо з української нафти, то її, по-перше, на 5 днів споживання, по-друге, її продають з прив'язкою до зовнішнього котирування. Нафта виросла за місяць з 75 до 85 дол. за барель. Два місяці тому вона коштувала 72 дол. Чи можемо вплинути на зовнішні ціни? Зрозуміло. Йдемо далі.

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30% в ціні ДП і 35 % в бензині – податки. З 35 грн близько 12 грн – податки. З них 6 грн ПДВ та 6 грн акциз. Цього року 50% акцизу з палива йде в Дорожній фонд, наступного року буде йти 75%. ПДВ ніхто не чіпатиме, а куди будет знижуватися акциз? На 2? На 3 гривні? Це кардинально змінить ціну?

Розмови про те, що, мовляв, всі крадуть, доріг немає, інакше як дезінформацією не назвеш. Так, ні за один, ні за два роки проблеми не вирішиш, але рух є, і я впевнений, що це все бачать. Найближчим часом напишу про ринок бітуму (важлива складова для ремонту і будівництва доріг), а поки для затравки: цього року чекаємо рекордний за останні 10 років обсяг поставок бітуму. Так що робота йде.

Імовірність зниження акцизу бачу "нульову". Податок невисокий, в Європі це в 5-6 разів вище (зокрема на ДП). Хоча у нас можна чекати на все. Через такі акції просто розхитують Кабмін, куратори "євросил" вже всім відомі. Чи встоїть прем'єр? Якщо піде на зниження акцизів, сам собі підпише вирок. Якщо нафта стрибне до 100, як це вже активно прогнозують світові нафтотрейдери, то ті ж 35-40 грн за бензин побачимо вже до кінця року. Але при цьому скарбниця отримає величезну пробоїну.

Раціональна пропозиція, яку потрібно впровадити Кабміну – встановити акциз в гривні, а не в євро, як зараз. Постійне сповзання курсу розкручує цінову спіраль.

Решта відсотків в ціні на АЗС – витрати і прибуток трейдера. Прибуток знаходиться в межах 10%, або 3-4 грн/л. Це швидше заробіток преміальних мереж (ОККО, WOG, Socar і т. д.), тоді як економ-сегмент (“Укрнафта”, БРСМ, ANP) – вдвічі менше. Ніякий Кабмін або Антимонопольний комітет не змусить бізнес знизити націнку, тим більше що радикально на кінцевій ціні це знову-таки не позначиться. Або буде ринкова ціна, або палива не буде.

Єдине, в чому бачу користь від цих акцій – нагадування трейдерам про те, що до ціноутворення треба підходити з холодною головою. Час від часу фіксуємо прискорені темпи зростання, що перевищують на 0,5-1 грн/л об'єктивні. За тиждень-другий все входить у нормальне русло, але в періоди різких коливань панічні настрої дають про себе знати. Приблизно так далеко сьогодні втік вперед бензин, хоча дизпаливо – найбільш масовий продукт, відстає. Зрозуміло, що у страху очі великі, що нафта росте, що курс росте, але треба тримати себе в руках, панове нафтотрейдери!