В Британії значно скоротилось виробництво автомобілів

Виробництво автомобілів у Великобританії скоротилося в 2024 році і, як очікується, продовжить зменшуватись в 2025 році, потенційно досягнувши найнижчого рівня за останні 70 років, пише УкрАвтопром з посиланням на данні SMMT.

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Минулого року британський автопром виготовив трохи менше 780 тисяч авто, що на 14% менше, ніж у 2023 році.

Прогнози свідчать, що цього року виробництво може знизитись до 775 тисяч авто, що відповідає рівню 2022 року. Якщо виробництво впаде нижче, це буде найслабший показник з 1954 року.