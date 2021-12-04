DeLorian з дверима "крила чайки" має болгарські номери, тобто нерозмитнене.

Автомобіль DeLorean DMC-12 на болгарських номерах на днях був помічений у Буковелі. Його фото викладено на інстаграм сторінці @drive.luxury.

Підписники стверджують, його власник живе у Чернівцях. Втім, на автомобілі болгарські номери, тобто по суті це "євробляха". А якщо його власник українець, а не болгарин, то це авто зараз знаходиться поза законом. Звичайно, навіть під час пільгового розмитнення цього року DeLorean DMC-12 було неможливо розмитнити. Адже не він випускався з 1981 по 1983 рік, коли ще не було екологічних норм "Євро2. А згідно вимог українського законодавства, неможливо легалізувати авто якщо воно не відповідає хоча би нормам Євро2.

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Зараз власник DeLorean DMC-12 дуже ризикує, роз'їжджаючи українськими шляхами на нерозмитненій машині. Адже згідно українського законодавства, за ввезене на тимчасовий облік авто з простроченим строком повернення на нього можуть накласти штраф від 8500 грн (вперше) до 170 тис грн з конфіскацією авто.

Довідка Авто24

DeLorean DMC-12 – автомобіль, яки випускався в Північній Ірландії з 1981 по 1983 рік. Впізнаваним став завдяки участі у трилогії "Назад у Майбутнє", де грав роль машини часу. Всього було виготовлено близько 9 тисяч таких авто, не всі збереглись до наших днів. Зараз вони ціняться в колекціонерів досить дорого – в залежності від стану $35,000 - $45,000.