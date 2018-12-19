Автовласники, які залишили свої авто не за правилами дорожнього руху, отримують попереджувальні листівки.

Дві попереджувальні листівки отримав водій автомобіля в м. Дніпро, який зупинився в зоні знаку "Зупинка та стоянка заборонена". На одній з листівок написано, який штраф передбачено за неправильне паркування. На іншій – вказані тарифи за послуги паркування у місті.

Користувачі соцмереж вважають, що таким чином влада готує мешканців міста до майбутніх репресій за неправильне паркування.

Нагадаємо, що з 27 вересня вступили в силу нові правила паркування у містах.