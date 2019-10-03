За два тижні в столиці горіли два авто на електротязі – Renault ZOE та Chevrolet Bolt.

В Києві відбулося кілька загорянь електромобілів. 20 вересня згорів Chevrolet Bolt, а 1 жовтня прямо під час зарядки горів Renault ZOE. На щастя, люди не постраждали.

Випадків про загоряння Chevrolet Bolt ще не було зареєстровано у світі, тому вважається, що інцидент в Києві – перший. Електромобіль почав горіти на стоянці поблизу будинку власника одразу після зарядки, повідомляє Інформатор. Дим пішов з-під лівого колеса, де розміщена батарея. Згодом він охопив весь електромобіль. Пожежники, які прибули на місце події, загасили авто за 15 хвилин. Однак він згорів дотла – залишився лише "скелет".

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Інше загорання електромобіля відбулося 1 жовтня під час зарядки мережі ТОКА на АЗС ОККО, повідомляє Autogeek. Електромобіль Renault ZOE, який придбали в Україні вживаним без батареї, спробували зарядити. На одній з електрозаправок це не вдалося, а на іншій сталося коротке замикання. Автомобіль почав горіти одразу з після початку заряджання.

Персонал АЗС спрацював швидко і професійно – вони швидко загасили полум'я, поки воно не розповсюдилось на всю машину. Згорів інвертор електромобіля, а от причина поки не невідома – це може бути його несправність, стрибок напруги чи неякісно зроблені ремонтні роботи авто. Наразі кожна з сторін, яка може бути причиною інциденту, звинувачуває іншу.

Фото: соцмережа Фейсбук.

Нагадаємо, що робити, якщо автомобіль загорівся.