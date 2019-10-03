За две недели в столице горели два автомобиля на электроприводе – Renault ZOE и Chevrolet Bolt.

В Киеве произошло несколько возгораний электромобилей. 20 сентября сгорел Chevrolet Bolt, а 1 октября прямо во время зарядки горел Renault ZOE. К счастью, люди не пострадали.

Случаев о возгорании Chevrolet Bolt еще не было зарегистрировано в мире, поэтому считается, что инцидент в Киеве – первый. Электромобиль начал гореть на стоянке возле дома владельца сразу после зарядки, сообщает Информатор. Дым пошел из-под левого колеса, где размещена батарея. Впоследствии он охватил весь электромобиль. Прибывшие на место происшествия, потушили автомобиль за 15 минут. Однако он сгорел дотла – остался лишь “скелет”.

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Другое возгорания электромобиля произошло 1 октября во время зарядки сети ТОКА на АЗС ОККО, сообщает Autogeek. Электромобиль Renault ZOE, который приобрели в Украине б\у без батареи, попытались зарядить. На одной из электрозаправок это не удалось, а на другой произошло короткое замыкание. Автомобиль начал гореть сразу после начала зарядки.

Персонал АЗС сработал быстро и профессионально – они быстро потушили пламя, пока оно не распространилось на всю машину. Сгорел инвертор электромобиля, а вот причина пока не известна – это может быть его неисправность, скачок напряжения или некачественно сделанные ремонтные работы автомобиля. Сейчас каждая из сторон, которая может быть причиной инцидента, обвиняет другую.

Фото: соцсеть Фейсбук.

Напомним, что делать, если автомобиль загорелся.