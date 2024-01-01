В Києві почнуть активно штрафувати за паркування на місцях для людей з інвалідністю

Про проведення заходів контролю за дотриманням правил паркування на місцях для людей з інвалідністю повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

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“Є важливе питання – дотримання правил паркування. На жаль, ми продовжуємо фіксувати випадки, коли паркомісця для маломобільних займають ті, хто не має на це права”, – пише керівник столиці з військових питань.

“Спільно з патрульною поліцією узгодили активну роботу з цього питання – з завтрашнього дня розпочинаються систематичні перевірки та контроль за дотриманням правил паркування на місцях для осіб з інвалідністю”, - повідомляє Тимур Ткаченко.

У разі виявлення правопорушення патрульні виносять постанову за ч. 6 ст. 122 (Зупинка чи стоянка на місцях, на яких дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю) КУпАП. Санкцією цієї статті передбачено штраф у розмірі від 1020 до 1700 гривень.