У Києві на продаж виставлено ексклюзивний Lamborghini Huracan Twin Turbo. Суперкар Ламборгіні серйозно тюнінгували і він такий єдиний в Україні.

Тюнінг Lamborghini Huracan 2016 року включає установку двох турбін, що підняло потужність 5,2-літрового V10 з 610 до 1000 л. с. Тепер купе Ламборгіні розганяється з 100 до 200 км / год за 3,64 с.

Читайте також: Компанія Bollinger представила електричний фургон Deliver-E

Купити Ламборгіні можна за 310 тис. Доларів. При бажанні власник може зняти тюнінг-кіт, і тоді ціна зменшиться на $ 50 тис. Пробіг авто - 7 тис. Км, з них 1200 км - з тюнінг-китом.

Загалом, авто дійсно топовий. За запевненням власника, це найшвидший дорожній суперкар України. Детальніше про нього - в огляді від Youtube-каналу Kievracer.

Також цікаво: Вартість Tesla зросла до 400 млрд доларів