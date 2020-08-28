Він пердньопривідний і може мати батарею ємністю до 210 кіловат-годин.

Фургон Bollinger виконаний у типовій для цієї марки манері мінімалізму, оскільки головна увага розробників приділяється силовому агрегату, технічній частині та оснащенню.

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Компанія Bollinger Motors ще не розпочала виробництво своїх електричних позашляховиків B1 та B2, але вже використовує їх платформу для розширення асортименту продукції. Раніше американський стартап демонстрував E-Chassis та B2 Electric Chassis Cab, які призначені для електричних комерційних та робочих автомобілів. Сьогодні ж компанія Bollinger представила ще один електромобіль для бізнесу – електричний фургон Deliver-E.

Фото: Bollinger Deliver-E / Bollinger

Купуючи навіть мінімальну комплектацію, власник отримає величезний набір функцій. Відомо, що фургон планують оснащувати акумуляторами ємністю від 75 до 210 кВт*год. Bollinger обіцяє надати гарантію на 10 років на всі основні вузли електрокара, включаючи мотор. Виробництво електричних фургонів планують розпочати у 2022 році.

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