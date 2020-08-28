У Києві сфотографували ексклюзивний автомобіль Skoda – заряджений Kodiaq RS. Ця модель вважається найкрутішим кросовером чеської марки.

Цікаво, що сам Skoda Kodiaq офіційно продається в Україні, а його версія з шильдиком RS завозиться під замовлення. Що ж стосується конкретно цього авто, то, судячи з номерів, в Україну він прибув зі Швейцарії (можливо, привезли під розмитнення, хоча не виключено, що машина належить громадянинові цієї країни).

Читайте також: Нова Skoda Octavia з`явилась в українських автосалонах: ціни та двигуни

Skoda Kodiaq RS є найпотужнішим і найшвидшим SUV компанії з Млада-Болеслава. Він оснащений 240-сильним турбодизелем об'ємом 2.0, з яким позначку у 100 км/год долає за 7 сек і розвиває максимальну швидкість 220 км/год.

Зовні автомобіль вирізняється наявністю аеродинамічного обважування, 20-дюймовими литим дисками і збільшеним переднім повітрозабірником. Усередині – спортивні сидіння і кермо.

Також цікаво: Skoda вперше показала електричний кросовер Enyaq на фото і відео