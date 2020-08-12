Офіційна прем'єра Skoda Enyaq iV відбудеться 1 вересня.

До офіційного дебюту першого електричного кросовера чеської марки Skoda залишилось кілька тижнів, Skoda Enyaq iV представлять 1 вересня. “Шкода” випустила кілька малюнків новинки та тізерне відео, майже нічого не лишаючи для презентації.

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Характеристики Skoda Enyaq були розкриті в лютому цього року, а минулого місяця Skoda показала салон майбутньої новинки. Тепер же виробник опублікував серію дизайнерських скетчів, на яких розкрив екстер'єр Enyaq iV.

Виробник повідомляє, що на зображеннях продемонстровано як базову, так і спецверсію моделі під назвою Founders Edition. Кросовер отримає коротку передню частину і подовжену лінію даху, як у мінівенів. Рельєфний кузов і світлодіодні матричні фари виглядають набагато цікавіше, ніж у будь-якого з сучасних автомобілів марки.

Фото: малюнки Skoda Enyaq / Skoda

Кросовер побудований на платформі MEB, яку ділить з іншими однокласниками групи Volkswagen, включаючи VW ID.4. Довжина електрокара становить 4648 мм, ширина – 1877 мм, висота – 1618 мм, відстань між осями – 2765 мм.

Skoda Enyaq отримає п'ять версій:

Enyaq iV 50 – електродвигун на 109 кВт, батарея на 55 кВт*год, запасу ходу 340 км за циклом WLTP;

Enyaq iV 60 – електродвигун на 109 кВт, батареєя 62 кВт*год, запас ходу 390 км;

Enyaq iV 80 – електродвигун на 150 кВт, батарея 82 кВт*год, запас ходу 500 км;

Enyaq iV 80X – 2 електромотора на 195 кВт, батарея 82 кВт*год, запас ходу 460 км;

Enyaq iV vRS – 2 електромотора на 225 кВт, батарея 82 кВт*год, запас ходу 460 км;

Два найпотужніших “Еніяки” зможуть прискорюватись до 100 км/год за 6,2 секунди.



Виробництво електричного кроссовера Skoda Enyaq стартує в кінці цього року на заводі у Млада-Болеслав.

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