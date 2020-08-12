Официальная премьера Skoda Enyaq iV состоится 1 сентября.

До официального дебюта первого электрического кроссовера чешской марки Skoda осталось несколько недель, Skoda Enyaq iV представят 1 сентября. Чешская марка выпустила несколько рисунков новинки и тизерное видео, почти ничего не оставляя для презентации.

Также интересно: 832 километра на одном заряде: электрический седан Lucid Air обошел "Тесла"

Характеристики Skoda Enyaq были раскрыты в феврале этого года, а в прошлом месяце Skoda показала салон будущей новинки. Теперь же производитель опубликовал серию дизайнерских скетчей, на которых раскрыл экстерьер Enyaq iV.

Производитель сообщает, что на изображениях продемонстрировано как базовую, так и спецверсию модели под названием Founders Edition. Кроссовер получит короткую переднюю часть и удлиненную линию крыши, как у минивэнов. Рельефный кузов и светодиодные матричные фары выглядят гораздо интереснее, чем у любого из современных автомобилей марки.

Фото: изображения Skoda Enyaq / Skoda

Кроссовер построен на платформе MEB, которую делит с другими одноклассниками группы Volkswagen, включая VW ID.4. Длина электрокара составляет 4648 мм, ширина – 1877 мм, высота – 1618 мм, расстояние между осями – 2765 мм.

Skoda Enyaq получит пять версий:

Enyaq iV 50 – ​​​​​​​электродвигатель на 109 кВт, батарея на 55 кВт*ч, запас хода 340 км по циклу WLTP;

Enyaq iV 60 – ​​​​​​​электродвигатель на 109 кВт, батареея 62 кВт*ч, запас хода 390 км;

Enyaq iV 80 – ​​​​​​​электродвигатель на 150 кВт, батарея 82 кВт*ч, запас хода 500 км;

Enyaq iV 80X – ​​​​​​​2 электромотора на 195 кВт, батарея 82 кВт*ч, запас хода 460 км;

Enyaq iV vRS – ​​​​​​​2 электромотора на 225 кВт, батарея 82 кВт*ч, запас хода 460 км;​​​​​​​​​​​​​​

Два самых мощных "Энияка" смогут ускоряться до 100 км/ч за 6,2 секунды.

Производство электрического кроссовера Skoda Enyaq стартует в конце этого года на заводе в Млада-Болеслав.

Также интересно: Audi официально представила S3 2021 ​​​​​​​года