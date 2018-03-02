Київська міська адміністрація приймає заходи щодо недопущення утворення заторів на дорогах столиці.

У зв’язку з погіршенням погодних умов 3 березня з 4:00 до 10:00 буде обмежено в’їзд великогабаритного та великовантажного транспорту до Києва. Таке рішення прийняте сьогодні, 2 березня, Постійною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

Як наголосили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій, обмеження в’їзду в місто дасть змогу уникнути блокування руху на дорогах і перешкоджання роботі снігоприбиральної техніки.

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Нагадаємо, що за прогнозом синоптиків внаслідок впливу активного циклону в Київській області та Києві очікуються складні погодні умови: вночі та вранці сильний сніг (приріст снігового покриву 10-17 см), пориви вітру 15-18 м/с, хуртовини; на дорогах ожеледиця. Температура вночі 8-10°, вдень 1-3° морозу.

Столична влада звертається до водіїв із проханням не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автомобілі, що заважатимуть розчищати дороги міста від снігу, будуть евакуйовані.

Міська влада також закликає водіїв не користуватися особистим авто під час снігопаду та, за можливості, надавати перевагу громадському транспорту.

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