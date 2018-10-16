Від 15 жовтня і до закінчення поточного року в мережі сервісних станцій Української Автомобільної Корпорації на ряд послуг діятиме спеціальна цінова пропозиція, яка дозволяє підготувати автомобіль до зимового сезону за ціною всього від 240 гривень!

З кожним осіннім ранком стає все прохолодніше, світловий день скорочується, і вже зовсім скоро середньодобова температура стане нижчою за +7℃. Для кожного власника автомобіля цей рубіж є своєрідним сигналом, що невдовзі можна очікувати холодів, а автомобіль слід підготувати до складних умов експлуатації. А оскільки клімат в нашій країні не вирізняється м’якістю, зайвий раз пояснювати необхідність заміни літньої гуми на зимову нікому не потрібно. Зрозуміло, що заміна гуми за сезоном, це лише необхідний мінімум, який може собі дозволити автовласник. Щоб впевнено почувати себе на дорозі, і не зважати на сюрпризи, які може “подарувати” зима, уваги потребує значно ширший список систем та елементів автомобіля.

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Саме для того, щоб зробити експлуатацію автомобіля безпечною, а його підготовку до холодного сезону по-справжньому доступною, Корпорація УкрАВТО пропонує спеціальні умови. Так, згідно з умовами акційної пропозиції, протягом двох в з половиною місяців буде діяти особливий прайс на наступні послуги та роботи:

- шиномонтаж - від 240 грн. з ПДВ (в залежності від діаметра коліс);

- контроль і регулювання кутів установки коліс - від 240 грн. з ПДВ;

- комплексна діагностика за 240 грн. з ПДВ.

Ясно, що наведений список це лише найнеобхідніше, і при можливості його можна і потрібно розширювати, в залежності від віку автомобіля. Тому на додачу до перелічених послуг, якщо під час діагностики була виявлена необхідність здійснення ремонту, під час сервісної акції буде діяти дисконт. Рівень знижки в розмірі 15% буде поширюватись на додаткові роботи з технічного обслуговування, тоді як на запасні частини, в залежності від бренду, знижка складатиме до 20%.

Окрім цінової переваги, серед інших очевидних плюсів офіційного сервісу Корпорації УкрАВТО постійне вдосконалення рівня якості обслуговування, висококваліфікований персонал, гарантія на виконані роботи та надані послуги і сучасне обладнання, яке не зустрінеш в “гаражах”.

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Щоб отримати додаткову інформацію про сезонну сервісну акцію, яка діє в мережі УкрАВТО, достатньо звернутися до офіційного дилера у Вашому регіоні. Контактна інформація та координати дилерських центрів Української Автомобільної Корпорації можна дізнатися на сайті www.ukravto.ua або звернувшись на “гарячу” лінію 0800507717.