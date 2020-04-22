У Китаї в об'єктиви папараці потрапив черговий замаскований автомобіль. Ймовірно на фото зображена заміна популярному Haval H5. На домашній ринок модель, швидше за все, вийде вже в цьому році.

Півтора тижні тому “піднебесні” ЗМІ розтиражовали зображення якоїсь новинки що належить компанії Great Wall, зокрема бренду Haval. На тих зображеннях не було видно назви моделі, але місцеві профільні медіа вважають, що цю машину будуть позиціонувати як H5 наступного покоління. А тепер на форумі видання Autohome з'явилися знімки “живого” автомобіля, його зловили під час випробувань.

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Нагадаємо, сьогодні під ім'ям Haval H5 в Китаї випускають і продають рамний позашляховик, який є модернізованою версією добре знайомої українцям моделі Great Wall Hover: позашляховик дебютував ще в 2005-му, а прообразом для нього став Isuzu Axiom. Пізніше Hover перетворився в Haval H3, слідом і Haval H5 з іншим оформленням передка і салону. Так ось актуальна “п'ятірка” на батьківщині попитом не користується: в 2019-му реалізовано всього 2822 екземпляра (на 63% менше, ніж роком раніше). У нової моделі є всі шанси стати популярною - хоча б за рахунок осучасненого брутального дизайну.

Отже, зовнішній вигляд новинки виконаний в стилі Suzuki Jimny, Jeep Renegade і відродженого Ford Bronco: у майбутнього Haval “квадратний” кузов і круглі світлодіодні фари. Ліхтарі зробили за мотивами гібридного прототипу Haval Concept H, показаного на початку цього року в Індії. Габарити невідомі, немає інформації і про те, чи зберегла “пятідверка” рамну конструкцію.

Про моторній гамі даних також поки немає. Актуальний Haval H5 в Китаї пропонується з бензиновою "турбочетвіркою” Mitsubishi 2.0 (заводський індекс 4G63S4T) потужністю 190 к.с. і з турбодизелем 2.0 розробки Great Wall (GW4D20D), що видає 150 к.с. Обидва мотори поєднуються з шестиступінчастою "механікою". Позашляховик має повний привід.

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