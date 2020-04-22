В Китае в объективы папарацци попал очередной замаскированный автомобиль. Вероятно, на фото изображена замена популярному Haval H5. На домашний рынок модель, скорее всего, выйдет уже в этом году.

Полторы недели назад "поднебесные" СМИ растиражировали изображение какой-то новинки, что принадлежит компании Great Wall, в частности бренду Haval. На тех изображениях не было видно названия модели, но местные профильные медиа считают, что эту машину будут позиционировать как H5 следующего поколения. А теперь на форуме издания Autohome появились снимки "живого" автомобиля, его поймали во время испытаний.

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Напомним, сегодня под именем Haval H5 в Китае выпускают и продают рамный внедорожник, который является модернизированной версией хорошо знакомой украинцам модели Great Wall Hover: внедорожник дебютировал еще в 2005-м, а прообразом для него стал Isuzu Axiom. Позже Hover превратился в Haval H3, следом и Haval H5 с другим оформлением передка и салона. Так вот актуальная "пятерка" на родине спросом не пользуется: в 2019-м реализовано всего 2822 экземпляра (на 63% меньше, чем годом ранее). В новой модели есть все шансы стать популярной – хотя бы за счет осовремененного грубого дизайна.

Итак, внешний вид новинки выполнен в стиле Suzuki Jimny, Jeep Renegade и возрожденного Ford Bronco: у будущего Haval "квадратный” кузов и круглые светодиодные фары. Фонари сделали по мотивам гибридного прототипа Haval Concept H, показанного в начале этого года в Индии. Габариты неизвестные, нет информации и о том, сохранила ли "пятидверка" рамную конструкцию.

О моторной гамме данных также пока нет. Актуальный Haval H5 в Китае предлагается с бензиновой "турбочетверкой" Mitsubishi 2.0 (заводской индекс 4G63S4T) мощностью 190 л.с. и с турбодизелем 2.0 разработки Great Wall (GW4D20D), выдающий 150 л.с. Оба мотора сочетаются с шестиступенчатой ​​”механикой”. Внедорожник имеет полный привод.

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