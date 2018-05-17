Це колись народ складав пісні про нерозділене кохання і важку долю. Сьогодні фольклором вже стала тема "євроблях".
Нова пісня від гумор кабаре "Вечір колєг", Kurwa Matj - "Гімн польських блях" прославляє використання не розмитнених авто в Україні
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"Ціни на автівки в Україні є космічні,
але польські бляхи теж не вічні.
Чекайте, ku*wa, на наш гнів!
Ми будем їздити вопше без номерів!"
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З кожним днем кількість автомобілів з європейською реєстрацією на українських дорогах збільшується. За офіційними данними ДФС на початок 2018 року в Україні знаходилось більше 400 тис. авто. За оцінками самих «евробляхерів» кількість авто на іноземній реєстрації зараз становить близько півтора мільйона.
Нагадаємо, що 26-27 травня в Києві на автодромі "Чайка" пройде фестиваль "євроблях". Акція на підтримку доступного розмитнення автомобілів для всіх українців обіцяє зібрати від своїми гаслами багато учасників.